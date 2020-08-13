Ведущие белорусских гостелеканалов стали увольняться из-за действий властей по отношению к протестующим
Так, об увольнении с телеканала ОНТ (Общенациональное телевидение) объявили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич. Они объяснили свой уход несогласием с действиями властей по жесткому разгону протестов
В Белоруссии практически одновременно уволились несколько ведущих государственных телеканалов.
Так, об увольнении с телеканала ОНТ (Общенациональное телевидение) объявили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич. Они объяснили свой уход несогласием с действиями властей по жесткому разгону протестов.
По данным Tut.by, из-за ситуации в Белоруссии уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина, а также сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.
Следом уволились ведущая телешоу «Доброе утро, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1» Вера Каретникова и ее коллеги Сергей Козлович и Андрей Макаенок. Еще один журналист «Беларусь 1» Владимир Бурко, который вел военную программу и был «медийным лицом Минобороны», записал видеообращение к соотечественникам. В нем он заявил об уходе с телеканала и добавил, что «даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа».