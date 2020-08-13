Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку
Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала президента республики Александра Лукашенко уйти в отставку
Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала президента республики Александра Лукашенко уйти в отставку.
В интервью белорусской службе «Радио Свобода» писательница призвала Александра Лукашенко «уйти красиво», но добавила, что это сделать ему уже не удастся . «Уже кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти», - заявила Алексиевич.
Светлана Алексиевич осудила действия силовиков, которые жестко подавляют народный протест и используют оружие против своих соотечественников. «Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН — мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН», - отметила писатель.
Нобелевский лауреат также поблагодарила своих соотечественников, которые продолжают протестовать, и отметила, что «влюбилась в свой народ».