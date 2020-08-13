Белорусский бизнесмен пообещал финансовую помощь увольняющимся из-за разгона протестов силовикам
Белорусский бизнесмен Микита Микадо предложил денежную помощь силовикам, которые отказываются участвовать в подавлении протестов и увольняются из органов внутренних дел
Белорусский бизнесмен Микита Микадо предложил денежную помощь силовикам, которые отказываются участвовать в подавлении протестов и увольняются из органов внутренних дел.
«Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите - я помогу», - написал предприниматель в Facebook.
Микадо также призвал других бизнесменов присоединиться к его инициативе и финансово поддержать увольняющихся силовиков. Он выразил уверенность в том, что вместе они смогут «убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан».
Сейчас в Белоруссии набирает популярность акция сотрудников силовых ведомств, в ходе которой они выкладывают в интернет видеоролики с заявлением о своем увольнении из органов. Некоторые силовики также демонстративно сжигают или выбрасывают в мусорку свою форму.
Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал более 10 обращений экс-спецназовцев, а также рапорт действующего сотрудника милиции. «Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы», - заявляет один из силовиков.