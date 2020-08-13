Литва, Латвия и Польша пригрозили Белоруссии санкциями из-за подавления протестов
Президенты Литвы, Латвии и Польши подготовили план деэскалации внутреннего конфликта в Белоруссии. В случае, если этот план реализовать не удастся, европейские страны введут санкции против руководства республики
Президенты Литвы, Латвии и Польши подготовили план деэскалации внутреннего конфликта в Белоруссии. В случае, если этот план реализовать не удастся, европейские страны введут санкции против руководства республики.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в случае принятия плана по урегулированию ситуации в Белоруссии прибалтийские страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса.
Подготовленный документ содержит три пункта по урегулированию ситуации. Так, власти Белоруссии должны прекратить применение силы в отношении протестующих, освободить задержанных и начать диалог с представителями гражданского общества.
В случае отказа выполнять эти требования в отношении Белоруссии будут введены санкции. Какие именно, не уточняется.
Напомним, что после президентских выборов и объявления победы Александра Лукашенко в стране вспыхнули массовые протесты. Силовики жестко разгоняют протестующих, используют против них светошумовые гранаты и огнестрельное оружие. Более 6 тысяч человек были задержаны, сотни участников акций пострадали, еще несколько человек погибли.