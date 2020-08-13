В Белоруссии скончался один из задержанных на акции протеста. Еще 12 человек доставили из СИЗО в больницы
По предварительным данным, смерть не связана с задержанием. Мать задержанного сообщила, что у ее сына были проблемы с сердцем. Плохо ему могло стать из-за долгого нахождения в закрытом автозаке
В одной из больниц Гомеля скончался мужчина 1995 года рождения, который был задержан на акции протеста против итогов президентских выборов 10 августа.
Издание Onliner сообщает, что суд назначил мужчине административный арест. После суда жителю Гомеля стало плохо. Его доставили в больницу, а 12 августа он скончался.
По предварительным данным, смерть не связана с задержанием. Мать задержанного сообщила «Радио Свобода», что у ее сына были проблемы с сердцем. Плохо ему могло стать из-за долгого нахождения в закрытом автозаке.
В свою очередь «МБХ медиа» сообщает, что из следственного изолятора на улице Окрестина в Минске на «скорой» в больницы увезли 12 задержанных участников протеста. Около изолятора собрались родственники задержанных, которые требуют от властей предоставить информацию о своих близких.
Всего, по данным правозащитников, на протестных акциях силовики задержали более 6 тысяч человек.