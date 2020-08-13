В Белоруссию в разгар протестных акций прилетели два VIP-самолета ВКС России
Два самолета Ту-134 Воздушно-космических сил (ВКС) России, оборудованные спецсвязью, 12 августа совершили полет в Белоруссию в разгар протестных акций в республике
Два самолета Ту-134 Воздушно-космических сил (ВКС) России, оборудованные спецсвязью, 12 августа совершили полет в Белоруссию в разгар протестных акций в республике.
Пользователь Twitter Manu Gómez со ссылкой на данные сервиса Flightaware сообщил, что в 9:43 из военного аэропорта Чкаловский в Московской области вылетел Ту-134АК с бортовым номером RA-65 690. В 10:56 он приземлился в аэропорту Минска.
В 11:18 с «Чкаловского» вылетел еще один Ту-134АК с номером RA-65 992, который в 12:26 совершил посадку в Минске, но через два часа отправился обратно.
Оба этих самолета во времена СССР занимались перевозкой представителей высшего партийного руководства, а позже - руководящего состава Минобороны. Ту-134АК оборудованы салонами первого класса и класса «люкс», а также спецсвязью.
С какой целью самолеты ВКС России совершили визит в Белоруссию, не сообщается. Возможно, это связано с празднованием дня Военно-воздушных сил Росси 12 августа.