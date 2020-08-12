Глава белорусской милиции приказал силовикам «не трогать» журналистов
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев приказал своим подчиненным «не трогать» журналистов на протестных акциях, если только они не становятся между милицией и протестующими
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев приказал своим подчиненным «не трогать» журналистов на протестных акциях, если только они не становятся между милицией и протестующими.
«Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», - заявил на оперативном совещании глава милиции, слова которого приводит «Sputnik Беларусь».
Караев также заявил, что взял под личный контроль вопросы работы на несанкционированных акциях белорусских и иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел.
Со своей стороны глава МВД призвал журналистов «не рисковать собой» на уличных акциях, где идут жесткие столкновения.
Ранее сообщалось о задержании и избиении десятков журналистов, в том числе и российских, силовиками во время протестов, которые начались в стране после президентских выборов.