Белорусская милиция признала факт применения огнестрельного оружия против участников протеста
В Министерстве внутренних дел Белоруссии подтвердили информацию об использовании огнестрельного оружия против участников протестных акций в Бресте
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В Министерстве внутренних дел Белоруссии подтвердили информацию об использовании огнестрельного оружия против участников протестных акций в Бресте.
В ведомстве заявили, что сотрудники ведомства «были вынуждены» открыть огонь на поражение по протестующим, так как они якобы были вооружены арматурой. «Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», - говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит ТАСС.
Ранее белорусские СМИ также сообщали, что в Минске силовики открыли огонь по окнам жилых домов из-за того, что жильцы кричали им «Позор!». О пострадавших не сообщалось.