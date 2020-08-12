Все кандидаты в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко обжаловали итоги голосования
Все кандидаты в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко, объявленного победителем выборов, обжаловали результаты голосования. Жалобы подали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень
Все кандидаты в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко, объявленного победителем выборов, обжаловали результаты голосования. Жалобы подали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.
Анна Канопацкая сообщила РИА Новости, что подготовила жалобу в белорусский Центризбирком с просьбой признать выборы недействительными.
Первой результаты голосования оспорила основная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская. При этом политика несколько часов удерживали в здании ЦИКа, после чего стало известно о ее отъезде из Белоруссии в Литву. Власти также опубликовали видеообращение Тихановской, в котором она заявляет, что белорусский народ «сделал свой выбор» и призвала своих сторонников отказаться от участия в протестах. При этом текст она читала по бумажке, а сама запись была сделана в кабинете главы ЦИКа.
Напомним, что по данным Центризбиркома Белорусии, на выборах президента страны победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Светлана Тихановская, по версии комиссии, набрала 10,09%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов каждый.
После выборов в Белоруссии начались массовые протесты с требованием отменить сфальсифицированные итоги голосования.