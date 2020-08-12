Меню
Беларусь
Белоруссия больше не «Белая Россия»
Беларусь
12 августа 2020, 14:56

Все кандидаты в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко обжаловали итоги голосования

Все кандидаты в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко, объявленного победителем выборов, обжаловали результаты голосования. Жалобы подали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень

Все кандидаты в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко обжаловали итоги голосования
Фото: РИА Новости

Все кандидаты в президенты Белоруссии кроме Александра Лукашенко, объявленного победителем выборов, обжаловали результаты голосования. Жалобы подали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Анна Канопацкая сообщила РИА Новости, что подготовила жалобу в белорусский Центризбирком с просьбой признать выборы недействительными.

Первой результаты голосования оспорила основная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская. При этом политика несколько часов удерживали в здании ЦИКа, после чего стало известно о ее отъезде из Белоруссии в Литву. Власти также опубликовали видеообращение Тихановской, в котором она заявляет, что белорусский народ «сделал свой выбор» и призвала своих сторонников отказаться от участия в протестах. При этом текст она читала по бумажке, а сама запись была сделана в кабинете главы ЦИКа.

Напомним, что по данным Центризбиркома Белорусии, на выборах президента страны победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Светлана Тихановская, по версии комиссии, набрала 10,09%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов каждый.

После выборов в Белоруссии начались массовые протесты с требованием отменить сфальсифицированные итоги голосования.

Материалы по теме
Светлана Тихановская уехала из Белоруссии ради освобождения своих соратников
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну
В Госдуме РФ назвали сфальсифицированной победу Александра Лукашенко на выборах президента
Сейчас на главной
Белорусская милиция признала факт применения огнестрельного оружия против участников протеста
В Министерстве внутренних дел Белоруссии подтвердили информацию об использовании огнестрельного оружия против участников протестных акций в Бресте
В Нефтекамске чиновница назвала «высоким» пособие по безработице в размере 5 тысяч рублей
безработица
В Нефтекамске чиновница назвала «высоким» пособие по безработице в размере 5 тысяч рублей
Замдиректора Центра занятости в Нефтекамске Ирина Семенихина заявила, что местные безработные не хотят выходить на работу из-за «высокого» пособия
Образцово-показательная бойня
протесты в белоруссии
Образцово-показательная бойня
Скандальный сценарий президентских выборов и последующий силовой разгон массовых протестов, возможно, вполне соответствовали планам Александра Лукашенко, однако последствия для белорусского лидера и элиты могут оказаться катастрофическими
Ростехнадзор выявил на предприятии группы «Мечел» угрозу жизни и здоровью сотрудников
экология
Ростехнадзор выявил на предприятии группы «Мечел» угрозу жизни и здоровью сотрудников
Деятельность структур компании Игоря Зюзина одновременно заинтересовала экологов, надзорные ведомства и лично полпреда президента в Сибирском ФО Сергея Меняйло
В России создадут мобильное приложение для привитых от коронавируса граждан
прививки
В России создадут мобильное приложение для привитых от коронавируса граждан
Российские власти задумались о создании мобильного приложения для граждан, которым будет сделана прививка от коронавируса. В этом приложении россияне будут фиксировать свое самочувствие после вакцинации
В Госдуме предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей
трудовой кодекс
В Госдуме предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей
Депутаты Госдумы предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей. Соответствующее предложение в Министерство труда направил депутат Иван Сухарев
Авиакомпании пожаловались в Минтранс на резкое подорожание топлива в аэропортах
авиакомпании
Авиакомпании пожаловались в Минтранс на резкое подорожание топлива в аэропортах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
коронавирус
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса. По мнению чиновницы, российский препарат отстает от американских разработок
Нарушение прав человека ударило по бюджету
ЕСПЧ
Нарушение прав человека ударило по бюджету
Отметим, что только в 2019 году Минюст России должен выплатить россиянам 1,1 млрд рублей в качестве компенсаций за нарушение их прав и свобод по решению Страсбургского суда
Власти Литвы предоставили Светлане Тихановской жилье и государственную охрану
протесты в белоруссии
Власти Литвы предоставили Светлане Тихановской жилье и государственную охрану
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая из-за давления со стороны властей вынуждена была уехать в Литву, сейчас находится в безопасности вместе со своими детьми
Евросоюз пригрозил Белоруссии пересмотром отношений из-за разгона акций протестов
протесты в белоруссии
Евросоюз пригрозил Белоруссии пересмотром отношений из-за разгона акций протестов
Представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о пересмотре отношений между Евросоюзом и Белоруссией из-за ситуации в стране после президентских выборов
Авторская колонка
Железная хватка мертвецов
Мертвые порой обладают железной хваткой, которой могут позавидовать и живые. Власти при разгоне всяких оппозиционных собраний больше всего должны бояться появления трупов. Покойники – они очень злопамятные. Про это нам ещё Гоголь рассказывал.
Авдерин Валерий
В Химкинском водохранилище спустя 1,5 месяца после разлива нефти стали массово гибнуть утки
экология
В Химкинском водохранилище спустя 1,5 месяца после разлива нефти стали массово гибнуть утки
Экологи связывают массовую гибель уток, обитающих в водохранилище, с недавним разливом нефтепродуктов выше по течению в Бутаковском заливе. Тогда пятно растянулось на площадь более 20 тысяч кв.м.
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в очном формате
образование
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в очном формате
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в привычном очном формате. При этом сотрудники образовательных учреждений и сами учащиеся должны будут соблюдать ряд санитарных требований
Мэрия Ялты обязала местных жителей и туристов носить защитные маски
внутренний туризм
Мэрия Ялты обязала местных жителей и туристов носить защитные маски
«Это обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом (...), наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности», - заявил мэр Иван Имгрунт
«Вакцина эффективна и безопасна»
вакцина от коронавируса
«Вакцина эффективна и безопасна»
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Ранее фармкомпании просили власти не торопиться с регистрацией этой вакцины, однако чиновники заверили, что препарат является безопасным
В Госдуме РФ назвали сфальсифицированной победу Александра Лукашенко на выборах президента
выборы в белоруссии
В Госдуме РФ назвали сфальсифицированной победу Александра Лукашенко на выборах президента
В Госдуме России назвали сфальсифицированным результат президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко
В Минске сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по участникам протестов
В ведомстве сообщили, что у мужчины в руке взорвалось некое взрывное устройство. «В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей