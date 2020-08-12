В Белоруссии из-за массовых протестов запретили продажу пиротехники
На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики сообщается, что документ вводит запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями «со дня его официального опубликования до особого решения»
В Белоруссии 12 августа вступил бессрочный запрет на продажу любых пиротехнических изделий.
На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики сообщается, что документ вводит запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями «со дня его официального опубликования до особого решения».
Министерство поручило ответственным лицам принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм данного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории всей Белоруссии.
Запрет связан с использованием пиротехники участниками протестных акций, которые начались в стране после президентских выборов и провозглашения победы Александра Лукашенко.