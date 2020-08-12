В Белоруссии заработал интернет, который власти отключили еще перед выборами президента
Напомним, что еще за несколько дней до выборов белорусские СМИ сообщили о планах властей отключить интернет и мобильную связь, чтобы оппозиция не могла координировать свои действия по организации протестов
В Минске восстановилась мобильная связь и интернет, перебои с которыми начались еще накануне президентских выборов.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что около 06:50 12 августа одновременно заработали все популярные социальные сети и мессенжеры. Доступ к ним был заблокирован с 9 августа.
Напомним, что еще за несколько дней до выборов белорусские СМИ сообщили о планах властей отключить интернет и мобильную связь, чтобы оппозиция не могла координировать свои действия по организации протестов. 9 августа в стране действительно начались проблемы с интернетом, хотя полностью «отключить рубильник» властям не удалось.
При этом глава государства Александр Лукашенко опроверг причастность властей страны к отключению интернета и телефонной связи. Он заявил, что интернет «отключили из-за границы», чтобы вызвать недовольство у граждан.
«Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», - заявил Лукашенко, но оппозиция ему не поверила.