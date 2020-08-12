В Минске силовики открыли огонь по окнам жилых домов в ответ на крики «Позор!»
Силовики начали стрелять по жителям ближайшего дома после их неодобрительных выкриков. Инцидент произошел на улице Дзержинского в районе Каменной горки. Из какого оружия омоновцы вели огонь, не сообщается
В Минске сотрудники ОМОНа открыли огонь по окнам жилых домов в ответ на крики местных жителей «Пошли вон!» и «Позор!».
Портал Tut.by сообщает, что силовики начали стрелять по жителям ближайшего дома после их неодобрительных выкриков. Инцидент произошел на улице Дзержинского в районе Каменной горки. Из какого оружия омоновцы вели огонь, не сообщается. Также СМИ пока не располагают данными о пострадавших в результате обстрела.
Также сообщается, что силовики в Минске штурмуют подъезды домов и избивают протестующих, в том числе и подростков. В Гродно военный джип врезался в легковой автомобиль, в результате чего пострадал 5-летний ребенок.
«В машине которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали. <…> Силовики сказали, что они сами виноваты», — рассказал изданию «Наша Нiва» очевидец происшествия.
Сейчас протесты в Минске против объявленной ЦИКом победы на выборах президента Александра Лукашенко перетекли на окраины, поскольку весь центр столицы оккупирован правоохранителями и военными.