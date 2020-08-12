Задержанного в Минске журналиста «Медузы» передали российским консулам
Журналист российского издания «Медуза» Максим Солопов, о котором не было никаких сведений с момента его задержания в Минске в ночь на 10 апреля, встретился с российским консулом
Журналист российского издания «Медуза» Максим Солопов, о котором не было никаких сведений с момента его задержания в Минске в ночь на 10 апреля, встретился с российским консулом.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире передачи «60 минут» сообщил, что на машине отвез журналиста в консульство.
По данным «Медузы», около 30 часов Максим Солопов провел в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске.
Издание Daily Storm опубликовало видео задержания корреспондента «Медузы» Максима Солопова, на котором сотрудники белорусского ОМОНа бьют его дубинками. Видео снимал журналист Daily Storm Антон Старков, который был задержан в это же время. Старков рассказал, что после задержания им сутки не давали воды и еды.
По данным Znak.com, за последнюю неделю в Белоруссии силовики задержали как минимум 55 журналистов.