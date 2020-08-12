Власти Литвы предоставили Светлане Тихановской жилье и государственную охрану
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая из-за давления со стороны властей вынуждена была уехать в Литву, сейчас находится в безопасности вместе со своими детьми
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая из-за давления со стороны властей вынуждена была уехать в Литву, сейчас находится в безопасности вместе со своими детьми. Глава литовского МИДа Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановской предоставлено жилье и охрана.
«Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи», - сообщил Линкявичюс агентству BNS.
Министр также сообщил, что у Светланы Тихановской была литовская виза, поэтому она может находиться в стране в течение года без ограничений.
Глава предвыборного штаба Тихановской Мария Мороз также находится в Литве вместе со своими детьми.
Напомним, что об отъезде Светланы Тихановской в Прибалтику стало известно утром 11 августа. В ее штабе сообщили, что она уехала под давлением властей в обмен на освобождение начальника штаба Марии Мороз. Кроме того, муж политика находится под арестом.
После отъезда Тихановской провластный белорусский Telegram-канал опубликовал ее обращение, в котором она призывает соотечественников отказаться от участия в протестных акциях и не оказывать сопротивление милиции. При этом текст обращения она зачитывала по бумажке.
Пользователи Twitter обратили внимание, что это обращение было записано в комнате, интерьер которой очень похож на кабинет главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. 10 августа Светлана Тихановская отправилась в ЦИК, чтобы подать заявление об обжаловании итогов голосования, после чего связь с ней пропала. В здании избиркома кандидата в президенты удерживали несколько часов, а затем стало известно о ее отъезде из Белоруссии.