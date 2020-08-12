Евросоюз пригрозил Белоруссии пересмотром отношений из-за разгона акций протестов
Представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о пересмотре отношений между Евросоюзом и Белоруссией из-за ситуации в стране после президентских выборов
Представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о пересмотре отношений между Евросоюзом и Белоруссией из-за ситуации в стране после президентских выборов. В ЕС осудили действия властей, одобривших жесткий разгон протестующих против итогов голосования и победы действующего президента Александра Лукашенко.
Питер Стано заявил, что сейчас по поводу «печальных событий в Белоруссии» готовится совместная декларация 27 стран-членов ЕС. Вопрос о санкциях в отношении белорусских властей пока не решен, но тоже будет обсуждаться.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал белорусское руководство прекратить насилие над мирными протестующими и аресты.
Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми, а сенатор-демократ Боб Менендес выступил за введение санкций, если не будут пересчитаны голоса или проведены повторные выборы в республике.