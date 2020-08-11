Белорусские правозащитники сообщили о шести тысячах задержанных в ходе протестов
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 5-6 тысяч человек во время протестных акций, которые начались в стране после президентских выборов. Также правозащитники сообщают о 200 пострадавших в результате жестких действий силовиков
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 5-6 тысяч человек во время протестных акций, которые начались в стране после президентских выборов. Также правозащитники сообщают о 200 пострадавших в результате жестких действий силовиков.
В МВД Белоруссии заявили, что во время протестных акций были задержаны около 2 тысяч человек. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сообщила, что самые массовые акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Она также подтвердила, что в Минске и Новополоцке военные и милиция применяли спецсредства.
Напомним, ранее белорусские СМИ сообщили, что в Минске силовики применили против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты, а в ночь на 11 августа около ТЦ «Корона» правоохранители открыли огонь по манифестантам. Несколько человек получили ранения, один погиб.