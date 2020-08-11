Светлана Тихановская призвала белорусов отказаться от протеста. Текст обращения она зачитала по бумажке
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая из-за давления со стороны властей покинула страну и уехала в Литву, записала второе видеообращение к своим соотечественникам
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая из-за давления со стороны властей покинула страну и уехала в Литву, записала второе видеообращение к своим соотечественникам. В нем политик призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади».
Издание Tut.by обращает внимание, что Светлана Тихановская читает текст по бумажке, а сама выглядит сильно уставшей и расстроенной. Где было записано это обращение, не сообщается.
Светлана Тихановская заявила по поводу итогов голосования, что «народ сделал свой выбор», хотя еще недавно она была готова отстаивать свою победу. Далее политик призывает граждан «к благоразумию и уважению закона». «Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», - заявила кандидат в президенты.
Перед этим Светлана Тихановская сообщила, что сама приняла решение об отъезде из Белоруссии. «Знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», - отметила политик.
Белорусская оппозиция считает, что власти угрозами заставили Тихановскую уехать из страны. Напомним, что ее супруг – блогер Сергей Тихановский – был отправлен под арест еще в разгар избирательной кампании. Перед отъездом кандидата в президенты несколько часов удерживали в здании белорусского Центризбиркома, куда она пришла подать жалобу на результаты голосования.
Вместе со Светланой Тихановской в Литву уехала глава ее штаба Марией Мороз, которую задерживали за день до выборов.