В Белоруссии стартовала бессрочная забастовка против фальсификации итогов выборов
В Белоруссии 11 августа началась бессрочная забастовка против фальсификаций на выборах президента, которые состоялись 9 августа. Забастовка является «планом Б» белорусской оппозиции на случай победы на выборах президента Александра Лукашенко
Фото: Суспільне
В Белоруссии 11 августа началась бессрочная забастовка против фальсификаций на выборах президента, которые состоялись 9 августа.
Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило сообщает, что к бессрочному протесту присоединились рабочие Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).
Также сообщается, что агитацию с призывом начать забастовку просмотрели в Telegram более 750 тысяч пользователей.
Забастовка является «планом Б» белорусской оппозиции на случай победы на выборах президента Александра Лукашенко. Оппозиция призывает граждан страны собираться вместе на работе и просить своих руководителей публично поддержать требование о проведении новых и честных выборов.
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