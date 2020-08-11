В Минске задержали координаторов «Открытой России», которые приехали как наблюдатели на выборах
Исполнительный директор организации Андрей Пивоваров рассказал, что по телефону Артема Важенкова ответил неизвестный мужчина. Этот человек отказался представиться, но сообщил, что Важенкова и Рогова «взяли»
В Минске сотрудники белорусской милиции задержали координаторов «Открытой России» Артема Важенкова и Игоря Рогова. Причина их задержания не сообщается.
Исполнительный директор организации Андрей Пивоваров рассказал, что по телефону Артема Важенкова ответил неизвестный мужчина. Этот человек отказался представиться, но сообщил, что Важенкова и Рогова «взяли».
По данным Znak.com, Важенков и Рогов прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах, однако власти страны им отказали в оформлении необходимых документов.
Напомним, что после выборов президента, победу на которых Центризбирком отдал Александру Лукашенко, в республике начались массовые протесты. Люди обвиняют ЦИК в фальсификации итогов голосования и требуют от Лукашенко «уйти». Силовики жестко разгоняют протесты и задерживают граждан. Против манифестантов применяются светошумовые гранаты и огнестрельное оружие. По данным местных СМИ, в результате массированного обстрела протестующих в ночь на 11 августа погиб один человек.
Среди задержанных в Минске оказались несколько российских журналистов. Редакции различных изданий накануне обратились к белорусским властям с требованием немедленно отпустить журналистов.