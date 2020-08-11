Светлана Тихановская уехала из Белоруссии ради освобождения своих соратников
Белорусское издание Tut.by сообщило подробности отъезда из страны кандидата в президенты Светланы Тихановской через два дня после выборов. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановскую вывезли из страны власти
Белорусское издание Tut.by сообщило подробности отъезда из страны кандидата в президенты Светланы Тихановской через два дня после выборов. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановскую вывезли из страны власти, а у нее самой «не было выбора».
По словам Ольги Ковальковой, согласие на отъезд из Белоруссии позволило освободить главу ее предвыборного штаба Марию Мороз, которая была задержана властями накануне голосования. При этом «в заложниках» продолжает находиться часть команды Тихановской.
Ранее стало известно, что Светлана Тихановская уехала в Литву. По данным Tyt.by, Мария Мороз уехала вместе с ней.
Ольга Ковалькова также сообщила, что сейчас перед белорусской оппозицией стоят две задачи – защитить выбор граждан и остановить кровопролитие, которое началось после президентских выборов.