Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну
В Twitter главы литовского МИДа Линас Линкявичюс сообщается, что Светлана Тихановская опасается преследования, поэтому уехала в Прибалтику. Сейчас политик находится в безопасности
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала из страны. Сейчас она находится в Литве.
В Twitter главы литовского МИДа Линас Линкявичюс сообщается, что Светлана Тихановская опасается преследования, поэтому уехала в Прибалтику. Сейчас политик находится в безопасности.
Ранее сообщалось, что около трех часов Тихановскую удерживали в здании Центризбиркома. После выхода из здания ЦИК некоторое время с политиком не было связи, а позже стало известно, что она покинула Белоруссию.
Сейчас в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, участники которых считают итоги голосования и победу Александра Лукашенко сфальсифицированными. Минувшей ночью белорусские силовики открыли огонь по протестующим, в результате чего один человек погиб, еще несколько участников митинга пострадали.