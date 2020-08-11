В Госдуме РФ назвали сфальсифицированной победу Александра Лукашенко на выборах президента
В Госдуме России назвали сфальсифицированным результат президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко
В Госдуме России назвали сфальсифицированным результат президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.ру» заявил, что выборы в Белоруссии проходили в обстановке тотальной фальсификации, поэтому их итоги вызывают сомнение. Сама же кампания сопровождалась тотальной фальсификацией и дезинформацией.
По мнению депутата, в такой обстановке говорить о том, сколько же в реальности голосов набрал Александр Лукашенко, это равносильно гаданию на кофейной гуще.
«Те результаты, которые были объявлены, - не внушают доверия. Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти. По результатам этих выборов Лукашенко выглядит как человек, который безо всяких затей навязывает себя Белоруссии», - заявил Александр Лукашенко.