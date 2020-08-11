В Минске сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по участникам протестов
В ведомстве сообщили, что у мужчины в руке взорвалось некое взрывное устройство. «В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей
В МВД Белоруссии сообщили о гибели одного человека во время протестов, которые начались в стране после президентских выборов.
В ведомстве сообщили, что у мужчины в руке взорвалось некое взрывное устройство. «В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», - говорится в официальном заявлении МВД.
По версии журналистов, участник стихийного митинга получил смертельное ранение после того, как силовики открыли огонь по манифестантам. Так, издание «Наша Нiва» сообщает, что силовики массово расстреливали протестующих, а журналисты наблюдали этот обстрел со стороны улицы Кальварийской около ТЦ «Корона». В редакции сообщили о ранении своей журналистки Натальи Любневской.
Сколько всего демонстрантов пострадало в результате обстрела, не сообщается.