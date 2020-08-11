В Белоруссии возбудили десятки уголовных дел в отношении участников протестов
Следственный комитет Белоруссии возбудил более 20 уголовных дел по факту применения насилия в отношении представителей власти во время протестных митингов, которые начались после президентских выборов в республике
Фото: АР
Следственный комитет Белоруссии возбудил более 20 уголовных дел по факту применения насилия в отношении представителей власти во время протестных митингов, которые начались после президентских выборов в республике.
Агентство БЕЛТА сообщает, что дела возбуждены по фактам правонарушений в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Полоцке, Бобруйске и других городах.
Между тем, вечером 10 августа в Минске возобновились столкновения между милицией и теми, кто протестует против официальных результатов голосования на выборах и победы действующего президента Александра Лукашенко.
В связи с протестами станции метро в центре Минска закрыты, а движение на нескольких улицах столицы перекрыто.