На голосовании в посольстве Белоруссии в Москве Лукашенко набрал 54%, а Тихановская – 44,5%
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам голосования, которое проходило в белорусском посольстве в Москве, набрал 54%. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала 44,5%
Фото: АГН "Москва"
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам голосования, которое проходило в белорусском посольстве в Москве, набрал 54%. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала 44,5%.
Для сравнения, по данным Центризбиркома Белоруссии Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская – 9,9%.
Напомним, что тысячи белорусов сочли итоги голосования на президентских выборах сфальсифицированными и вышли на акции протеста, которые были жестко разогнаны правоохранителями и военными.
Вечером в понедельник в Минске планируется новая протестная акция. По данным Znak.com, люди планируют выйти на улицу Немига — одну из центральных улиц города.