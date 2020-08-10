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10 августа 2020, 18:08

На голосовании в посольстве Белоруссии в Москве Лукашенко набрал 54%, а Тихановская – 44,5%

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам голосования, которое проходило в белорусском посольстве в Москве, набрал 54%. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала 44,5%

На голосовании в посольстве Белоруссии в Москве Лукашенко набрал 54%, а Тихановская – 44,5%
Фото: АГН "Москва"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам голосования, которое проходило в белорусском посольстве в Москве, набрал 54%. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала 44,5%.

Для сравнения, по данным Центризбиркома Белоруссии Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская – 9,9%.

Напомним, что тысячи белорусов сочли итоги голосования на президентских выборах сфальсифицированными и вышли на акции протеста, которые были жестко разогнаны правоохранителями и военными.

Вечером в понедельник в Минске планируется новая протестная акция. По данным Znak.com, люди планируют выйти на улицу Немига — одну из центральных улиц города.

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