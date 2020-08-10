Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями из-за разгона протестных акций
Европейский союз рассмотрит вопрос о введении новых санкций в отношении Белоруссии в связи с жестким разгоном протестных акций, которые начались в Минске и других городах страны сразу после президентских выборов
Европейский союз рассмотрит вопрос о введении новых санкций в отношении Белоруссии в связи с жестким разгоном протестных акций, которые начались в Минске и других городах страны сразу после президентских выборов.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что решение о принятии санкция зависит от развития ситуации и действий властей Белоруссии. Сам министр при этом выразил надежду, что до введения санкций не дойдет, так как Евросоюз хотел бы сохранить хорошие отношения с Белоруссией.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на выборах, а официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов.
Президент Александр Лукашенко, объявленный победителем выборов, заявил, что даже не рассчитывает на международное признание выборов, и призвал Запад «не пугать его санкциями», сообщает ТАСС.