Жители Белоруссии из-за отключения интернета не могут расплачиваться картами и вызвать такси
В Белоруссии частичное отключение интернете в день президентских выборов с целью «недопущения провокаций» обернулось коллапсом для социальной жизни. Из-за проблем с интернетом жители страны не могут произвести ни одного онлайн-платежа
В Белоруссии частичное отключение интернете в день президентских выборов с целью «недопущения провокаций» обернулось коллапсом для социальной жизни. Из-за проблем с интернетом жители страны не могут произвести ни одного онлайн-платежа, вызвать такси через приложение, заказать еду и дозвониться до своих близких людей, сообщает Znak.com.
Российский оппозиционер Леонид Волков сообщил, что власти выключили «главный рубильник в Белтелекоме и еще какое-то количество рубильников, до которых смогли дотянуться», что привело к падению связности в пять раз (до 20% обычного уровня). В итоге люди не смогли даже расплачиваться банковскими картами.
Однако полностью, по словам Волкова, отключить интернет в Белоруссии не удалось. «Интернет, как известно, придуман и спроектирован умными людьми так, чтобы противостоять ядерному удару. Отключение одного узла, даже большого — не приговор. Трафик понемногу пойдет через оставшиеся линки. Отключить их у Лукашенко так просто уже не получится», - написал оппозиционер в своем Twitter.