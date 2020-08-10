Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов, несмотря на объявленные Центризбиркомом результаты голосования и потребовал от действующего президента «мирной передачи власти»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов, несмотря на объявленные Центризбиркомом результаты голосования.
Штаб Светланы Тихановской потребовал от действующего президента страны Александра Лукашенко «мирной передачи власти». В противном случае сторонники оппозиционного кандидата готовы проводить долговременный протест, сообщает РИА Новости.
В штабе оппозиции также заявили о намерении обжаловать результаты. Тихановская предложила пересчитать голоса на ряде участков. Она не исключила новых протестов в стране.
Сама Светлана Тихановская заявила, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на протесты и назвала ее недопустимой.
Согласно данным белорусского Центризбиркома, за Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, а за Светлану Тихановскую – 9,9%. В штабе оппозиционерки, напротив, заявили о ее победе.