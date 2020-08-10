В Минске скончался мужчина, которого на акции протеста сбил автозак
Телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что погибшего мужчину зовут Евгений Заичкин. Он получил серьезные травмы в результате наезда на него автозака на проспекте Победителей
В Минске скончался один из участников акции протеста, которая проходила после президентских выборов в ночь на 10 августа.
Телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что погибшего мужчину зовут Евгений Заичкин. Он получил серьезные травмы в результате наезда на него автозака на проспекте Победителей.
Правозащитная организация «Весна» также сообщает, что в больницах с различными травмами находятся десятки пострадавших в результате разгона стихийных акций протеста, которые прошли во всех крупных городах Белоруссии.
Издание Daily Storm сообщает, что сотрудники правоохранительных органов в Минске избили спецкора «Медузы» Максима Солопова, которые приехал освещать президентские выборы и протесты.
Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович возложил ответственность за трагические события вчерашнего вечера на Министерство внутренних дел и Совет Безопасности Беларуси.