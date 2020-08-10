В Белоруссии на фоне массовых протестов отменили внутренние и международные поезда
Власти Белоруссии на фоне массовых протестов против официальных результатов выборов президента страны отменили несколько международных и внутренних поездов
Власти Белоруссии на фоне массовых протестов против официальных результатов выборов президента страны отменили несколько международных и внутренних поездов.
Telegram-канал Nexta.Live сообщает, что по состоянию на утро 10 августа как минимум в Витебске отменены все международные поезда и некоторые внутренние. Речь идет о поездах Полоцк — Москва, из Санкт-Петербурга до Бреста, Гомеля и Гродно, из Мурманска до Минска, из Полоцка в Гомель, из Витебска в Могилев и Брест.
Отмена поездов может быть связана с массовыми протестами в стране, которые начались после объявления победы на выборах президента Александра Лукашенко.