Белорусская оппозиция не признала результаты президентских выборов
Объединенный штаб оппозиции кандидата в президента Белоруссии Светланы Тихановской не признал результаты выборов главы государства, которые огласил Центризбирком
Объединенный штаб оппозиции кандидата в президента Белоруссии Светланы Тихановской не признал результаты выборов главы государства, которые огласил Центризбирком.
Согласно предварительному подсчету голосов, Александр Лукашенко набирает 80,23%, а Светлана Тихановская – 9,9%.
Проведенные штабом Тхановской экзитполы, напротив, показали победу оппозиционного кандидата на выборах.
Через два часа после закрытия избирательных участков и объявления результатов государственных экзитполов (опрос на выходе с избирательных участков) тысячи белорусов вышли на протестные акции. Стихийные митинги начались в Минске, Гомеле, Витебске и других городах. Во всех случаях сотрудники милиции и военные жестко разгоняли митингующих и применяли против них светошумовые гранаты, а также резиновые пули. Десятки человек серьезно пострадали.