В Минске автозак сбил одного из участников стихийных протестов
К пострадавшему на помощь подбежали другие протестующие, а силовики забросали их светошумовыми гранатами. В ожидании «скорой помощи» люди кричали «Убийцы» в адрес силовиков
В Минске на проспекте Победителей в районе стелы «Город-герой» во время стихийных протестов автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части.
Портал TUT.by сообщат, что к пострадавшему на помощь подбежали другие протестующие, а силовики забросали их светошумовыми гранатами. В ожидании «скорой помощи» люди кричали «Убийцы» в адрес силовиков. По данным издания, сбитый автозаком человек получил серьезные травмы.
Помимо светошумовых гранат милиция и военные применили против участников протестов резиновые пули. Девятки человека серьезно пострадали.