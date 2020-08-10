Белорусские силовики применили резиновые пули против участников стихийных протестов
Белорусские силовики применили светошумовы гранаты и резиновые пули против участников стихийных протестов в Минске и других крупных городах, которые начались после президентских выборов
Белорусские силовики применили светошумовы гранаты и резиновые пули против участников стихийных протестов в Минске и других крупных городах, которые начались после президентских выборов.
Очаг столкновений между гражданами и силовиками находился около стелы «Город-герой». Люди скандировали «Позор!», «Милиция с народом» и требовали от правоохранителей и военных сложить щиты. Силовики в ответ применили против манифестантов резиновые пули.
По данным «Радио Свобода - Беларусь», в результате столкновений несколько участников протеста серьезно пострадали.
Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала правоохранительные органы остановить насилие, а своих сторонников попросила не поддаваться на провокации.
Напомним, стихийные митинги в Минске и других городах Белоруссии начались вскоре после закрытия избирательных участков по выборам президента республики. Избиратели не согласились с итогами голосования, согласно которым победу на выборах одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, Лукашенко лидирует с большим отрывом голосов, однако по данным экзит-полов штаба Светланы Тихановской, а также протоколам с УИКов, лидирует оппозиционный кандидат.