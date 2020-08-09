В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались стихийные акции протеста
После объявления результатов государственных экзитполов, согласно которым на выборах побеждает Александр Лукашенко, избиратели стали собираться в центре Минска. Люди считают, что итоги голосования были сфальсифицированы
В центре Минска после закрытия избирательных участков начались столкновения между сотрудниками ОМОН и протестующими.
После объявления результатов государственных экзитполов, согласно которым на выборах президента побеждает Александр Лукашенко, избиратели стали собираться в центре Минска. Люди считают, что итоги голосования были сфальсифицированы.
Стычки между протестующими и силовиками происходят на пересечении проспектов Машерова и Победителей, сообщает ТАСС.
Telegram-канал издания Tut.by сообщает, что на проспекте Победителей начались «жесткие задержания» участников стихийной акции. Манифестанты скандируют «Уходи!» в адрес Лукашенко и «Наш дом — Беларусь!».
Также сообщается о протестных акциях в других городах Белоруссии. В Бресте люди встали около милицейских кордонов и скандировали «Милиция с народом!». Согласно предварительным данным, силовики задержали 10 человек. В Могилеве ОМОН разогнал участников протестной акции. Несколько человек были задержаны на стихийных акциях в Витебске и Гродно.