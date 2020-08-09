В Белоруссии из-за высокой явки возникли очереди на участках, а бюллетеней на всех не хватало
В Белоруссии явка на президентских выборах составила 79%. По данным местных СМИ, никто не ожидал столь высокой явки, поэтому на участках для голосования наблюдались очереди из избирателей, а бюллетеней на всех не хватало
В Белоруссии явка на президентских выборах составила 79%. По данным местных СМИ, никто не ожидал столь высокой явки, поэтому на участках для голосования наблюдались очереди из избирателей, а бюллетеней на всех не хватало.
Явка в Брестской области составила 84,52%, в Витебской области — 80%, Гомельской области — 85,98%, Гродненской области — 82,41%, Минской области — 77,93%, Могилевской области — 86,01%, в Минске — 62,30%.
Председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила журналистам, что на некоторых участках в Белоруссии не хватало бюллетеней.
Напомним, что предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась многочисленными акциями протеста. Граждане протестовали против ареста кандидата в президенты Виктора Бабарико и снятия с выборов другого кандидата Валерия Цепкало.