Белорусские власти оставят милицейские кордоны в центре Минска до вторника
Сотрудники милиции рассказали, что пока им дан приказ оставаться на площади Независимости до 12 августа. Также в центре белорусской столицы будут продолжать дежурить военные
Фото: Фонтанка
Белорусские власти оставят милицейские кордоны в центре Минска как минимум до вторника на случай протестных акций после президентских выборов.
Сотрудники милиции рассказали, что пока им дан приказ оставаться на площади Независимости до 12 августа. Также в центре белорусской столицы будут продолжать дежурить военные, сообщает портал Znak.com.
Напомним, что перед выборами президента в Минске проходили массовые акции протеста с требованием допустить оппозиционных кандидатов до участия в голосовании. Власти опасаются, что после подсчета голосов на выборах протестные акции в столице продолжатся.