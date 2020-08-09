По данным экзитполов на выборах президента Белоруссии побеждает Александр Лукашенко
В Белоруссии опубликовали данные первых (государственных) экзитполов на выборах президента. Согласно опросу избирателей на выходе с участков, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов
В Белоруссии опубликовали данные первых (государственных) экзитполов на выборах президента. Согласно опросу избирателей на выходе с участков, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская набирает 6,8%.
Бывший депутат Анна Канопацкая набирает 2,3% голосов, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев - 1,1%, а председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень - 0,9%. Еще 9,2% белорусских избирателей проголосовали против всех, сообщает РИА Новости.
Явка на президентских выборах составила 79%.
Данные альтернативных опросов избирателей пока неизвестны.
Напомним, что президентские выборы в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска оппозиционных кандидатов. В день голосования власти согнали в Минск военную технику на случай протестных митингов. Также в столице наблюдались проблемы с интернетом и мобильной связью.