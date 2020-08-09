Белорусские правозащитники сообщили о задержании десятков наблюдателей и журналистов
В Минске силовики задержали 27 человек, включая троих журналистов российского независимого телеканала «Дождь». Сейчас вопросом их освобождения занимается российское посольство
Фото: Вясна
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании десятков активистов, наблюдателей и журналистов в день президентских выборов,
В Минске силовики задержали 27 человек, включая троих журналистов российского независимого телеканала «Дождь». Сейчас вопросом их освобождения занимается российское посольство.
В других городах Белоруссии силовики задержали более 30 человек. Среди задержанных оказались соратников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По данным правозащитников, некоторых граждан милиция задержала за посты в социальных сетях.