В Белоруссии в день выборов президента отключат интернет и телефонную связь
В Минске в день президентских выборов 9 августа отключат интернет, мобильную связь и даже стационарные телефоны. Отметим, что граждане Белоруссии уже жаловались на проблемы с телефонной связью и интернетом
В Минске в день президентских выборов 9 августа отключат интернет, мобильную связь и даже стационарные телефоны.
«Московский комсомолец» со ссылкой на сотрудника белорусской сотовой компании сообщил, что им поступило распоряжение от властей об отключении всей связи в Минске в день выборов президента.
«Причем вырубят связь не только в центре города, но и на окраинах (...) Городские [телефоны] тоже отключат. Полная блокировка», - заявил источник.
Отметим, что граждане Белоруссии уже жаловались на проблемы с телефонной связью и интернетом во время митинга кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов.
Предположительно, связь в день президентских выборов власти Белоруссии решили отключить из-за угрозы стихийных протестов в стране.