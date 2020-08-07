Власти Белоруссии пригрозили штрафом организаторам альтернативного подсчета голосов
Генпрокуратура Белоруссии пригрозила штрафом создателям онлайн-платформ «Голос» и Zubr.in, которые ведут альтернативный подсчет голосов избирателей на выборах президента страны
Генпрокуратура Белоруссии пригрозила штрафом создателям онлайн-платформ «Голос» и Zubr.in, которые ведут альтернативный подсчет голосов избирателей на выборах президента страны. К проекту по борьбе с фальсификацией итогов голосования подключились более миллиона избирателей.
В рамках проекта избирателей просят фотографировать свои бюллетени и присылать фотографию через чат-бот в вайбере или телеграме. Таким образом наблюдатели хотят обеспечить прозрачный подсчет голосов на выборах.
По версии генпрокуратуры, онлайн-сервисы не получали аккредитацию на сбор и «интерпретацию» социологических данных о выборах. Право на проведение таких опросов и исследований предоставляет только Комиссия по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.
Организаторам альтернативного подсчета голосов пригрозили штрафом за незаконное проведение опросов.
Председатель Центризбиркома Белорусии Лидия Ермошина назвала альтернативный подсчет голосов «политической аферой» и «преступным проектом».