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07 августа 2020, 12:24

В Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Сергея Череченя

Николая Лысенкова задержали на избирательном участке, где он находился в качестве наблюдателя за досрочными выборами президента страны

В Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Сергея Череченя

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил о задержании начальника своего предвыборного штаба Николая Лысенкова.

По данным Tut.by, Николая Лысенкова задержали на избирательном участке, где он находился в качестве наблюдателя за досрочными выборами президента страны.

Предположительно, главу штаба Череченя подозревают в организации несанкционированного массового мероприятия.

Днем ранее была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Ее доставили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, после чего отпустили.

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