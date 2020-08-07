В Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Сергея Череченя
Николая Лысенкова задержали на избирательном участке, где он находился в качестве наблюдателя за досрочными выборами президента страны
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил о задержании начальника своего предвыборного штаба Николая Лысенкова.
По данным Tut.by, Николая Лысенкова задержали на избирательном участке, где он находился в качестве наблюдателя за досрочными выборами президента страны.
Предположительно, главу штаба Череченя подозревают в организации несанкционированного массового мероприятия.
Днем ранее была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Ее доставили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, после чего отпустили.