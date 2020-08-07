Российские звезды отказались участвовать в предвыборных концертах в Белоруссии
Звезды российской эстрады прислушались к просьбам граждан Белоруссии и стали отказываться от участия в предвыборном митинге в Минске и других городах республики
Звезды российской эстрады прислушались к просьбам граждан Белоруссии и стали отказываться от участия в предвыборном митинге в Минске и других городах республики.
Так, от участия в концертах «За Беларусь», которые запланированы на «день тишины» 8 августа, отказались Леонид Агутин, Юлианна Караулова, группа RASA, группа «Кар-Мэн», Александр Панайотов и Стас Пьеха. Некоторые артисты объяснили свой отказ приезжать в Белоруссию продолжающейся пандемией коронавируса, а некоторые признались, что сделали это по просьбе белорусских граждан.
Участвовать в концерте накануне выборов президента Белоруссии также отказались американские рэперы Tyga и Saint Jhn, заявленные хедлайнерами мероприятия, также оповестили фанатов, что не приедут. Артисты заявили, что их выступление не планировалось как «политически мотивированное».
Напомним, ранее белорусские граждане стали массово оставлять в соцсетях российских артистов комментарии с призывом отказаться от участия в «пропагандистских» концертах накануне президентских выборов.