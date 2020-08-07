Белорусы попросили российских артистов отказаться от участия в предвыборных концертах
Граждане Белоруссии обратились к звездам российского шоу-бизнеса с просьбой не приезжать в республику для участия в предвыборных концертах. Соответствующие комментарии белорусы пишут в аккаунтах Леонида Агутина, Владимира Преснякова и других
Граждане Белоруссии обратились к звездам российского шоу-бизнеса с просьбой не приезжать в республику для участия в предвыборных концертах. Соответствующие комментарии белорусы пишут в аккаунтах Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Стаса Пьехи и других артистов.
На 8 августа в Минске и других городах страны запланированы концерты с участием известных российских артистов. Мероприятия приурочены к президентским выборам, которые состоятся 9 августа.
Григорий Лепс заявил изданию «Подъем», что в Белоруссию он все равно приедет, так как его «люди ждут», а «больше его ничего не волнует».
Граждане Белоруссии в свою очередь пишут артистам в соцсетях, что они их «любят и уважают», но просят отказаться от участия в предвыборных концертах. «Не помогайте режиму Лукашенко создавать видимость поддержки. Люди придут на вас, а пропагандоны представят это как достижения Лукашенко», — отметил белорусский актер Николай Камка.
Главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская также выразила сожаление, что российские звезды выступают в поддержку действующего президента Белоруссии и призвала их не делать этого.