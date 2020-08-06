Главу избирательного штаба соперницы Александра Лукашенко задержали и доставили в полицию для беседы
Марию Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, когда она выходила из литовского посольства после подачи документов на визу
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.
В штабе порталу Tyt.by сообщили, что Марию Мороз задержали люди, которые представились сотрудниками МВД, когда она выходила из литовского посольства после подачи документов на визу.
При этом в МВД Белоруссии заявили, что не имеют отношения к задержанию главы избирательного штаба Светланы Тихановской.
Позже сама Мария Мороз сообщила РИА Новости, что ее доставили в отдел по борьбе с организованной преступностью «для беседы», а затем отпустили.