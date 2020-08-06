Александр Лукашенко намерен выдать Украине задержанных в Белоруссии россиян
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Киеву задержанных в Минской области россиян, которых считают бойцами ЧВК «Вагнер»
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Киеву задержанных в Минской области россиян, которых считают бойцами ЧВК «Вагнер». Ранее президент Владимир Зеленский позвонил Александру Лукашенко и попросил передать задержанных Украине, так как среди них могут быть те, кто воевал на Донбассе.
В интервью «Радио Свобода» Гордон заявил, что «будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».
Владимир Зеленский просит выдать украинским властям тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе и имеет украинское гражданство.
Напомним, что в конце июля в белорусском санатории задержали 33 россиян по подозрению в подготовке провокаций накануне президентских выборов в республике. По версии белорусских властей, задержанные россияне являются наемниками ЧВК «Вагнер». Российская сторона утверждает, что задержанные направлялись в Латинскую Америку транзитом через Белоруссию.