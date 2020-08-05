Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила помощи у Ангелы Меркель
Политик попросила канцлера связаться с президентом Александром Лукашенко и объяснить ему позицию независимых кандидатов и их сторонников, которые провели несколько крупных акций протеста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская за несколько дней до выборов обратилась за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Политик попросила канцлера связаться с президентом Александром Лукашенко и объяснить ему позицию независимых кандидатов и их сторонников, которые провели несколько крупных акций протеста.
«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, - это справедливые выборы», - заявила Светлана Тихановская в интервью немецкой газете Bild.
Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Светлана Тихановская считается основным соперником Александра Лукашенко, после снятия с выборов кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Бабарико находится под арестом по обвинению в коррупции и отмывании денежных средств, а Цепкало уехал из Белоруссии из опасений уголовного преследования.