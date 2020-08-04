Александр Лукашенко сообщил о переброске в Белоруссию еще одного отряда наемников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание в Минской области 33 российских граждан, заявил, что эти люди были специально направлены в республику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание в Минской области 33 российских граждан, заявил, что эти люди были специально направлены в республику. Заявления российских властей о том, что задержанные направлялись в Стамбул или Венесуэлу транзитом через Белоруссию, Лукашенко назвал «враньем».
Президент рассказал, что наемники из ЧВК «Вагнер» были направлены в Белоруссию для дестабилизации обстановки в стране накануне президентских выборов. По словам Лукашенко, для организации «бойни в центре Минска» были направлены «миллиардные ресурсы». Глава государства также сообщил, что на юг страны был переброшен еще один отряд боевиков.
Напомним, что в конце июля в минском санатории силовики задержали 33 российских граждан. По версии властей, все они являются бойцами частной военной компании «Вагнер», которую связывают в прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным. В российском посольстве заявили, что задержанные направлялись в одну из стран Латинской Америки через Белоруссию, поскольку Россия еще не возобновила международное сообщение.