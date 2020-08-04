Власти Белоруссии объявили военную мобилизацию после президентских выборов
Власти Белоруссии за несколько дней до президентских выборов объявили сбор на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получили, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области
Власти Белоруссии за несколько дней до президентских выборов объявили сбор на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получили, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области, сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.
Белорусские военкоматы оповещают о мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет, которые ранее служили в национальной армии.
Бывшие военнослужащие должны явиться в пункты сбора 10 августа - на следующий день после голосования на президентских выборах. Военные сборы продлятся 25 дней.
Ранее ряд СМИ сообщили, что части и соединения вооруженных сил Белоруссии начали покидать места постоянной дислокации, а местные жители отметили активность военных вблизи белорусских границ.
Активность белорусских военных на границе с Россией связывают с недавним задержанием в Минской области 33 россиян, которых власти республики считают наемными бойцами ЧВК «Вагнер».