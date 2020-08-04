Экс-кандидат в президенты Белоруссии попросил мировых лидеров обратить внимание на «непрозрачные» выборы в республике
Белорусский политик Валерий Цепкало, которого Центризбирком не допустил на президентские выборы, написал письма лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение «свободных и честных президентских выборов в Беларуси»
Белорусский политик Валерий Цепкало, которого Центризбирком не допустил на президентские выборы, написал письма лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение «свободных и честных президентских выборов в Беларуси».
В письме Валерия Цепкало говорится, что власти страны препятствуют проведению свободных и честных выборов президента, а также оказывают силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса.
Политик просит мировое сообщество обратить внимание на «антинародную политику», проводимую в Белоруссии, а также помочь в организации международного наблюдения за ходом выборов.
Письмо несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии адресовано президентам и премьер-министрам США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Украины, Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что Валерий Цепкало был вынужден уехать из Белоруссии из опасений, что его арестуют, как и другого кандидата в президенты Виктора Бабарико.