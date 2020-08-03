Российское посольство заявило о том, что задержанные в Минске россияне ехали в Латинскую Америку
Задержанные в Белоруссии российские граждане заявили, что были в Минскве проездом, а конечной целью их путешествия являлось одно из государств в Латинской Америке
Задержанные в Белоруссии российские граждане заявили, что были в Минскве проездом, а конечной целью их путешествия являлось одно из государств в Латинской Америке. Об этом сообщил российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев, который накануне пообщался с задержанными.
По словам дипломатического работника, россияне выразили недоумение по поводу своего задержания и ареста. «Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», - заявил Плетнев, слова которого приводит РИА Новости.
Консул отметил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в другую страну.
Белорусские власти считают задержанных россиян бойцами частной военной компании «Вагнер», которые прибыли в республику с целью дестабилизации обстановки накануне президентских выборов. По версии Минска, всего в страну должны были прибыть не менее 180 «боевиков».